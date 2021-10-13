بوتين يعلق على إمكانية إدراج الحائز على "نوبل للسلام" موراتوف على قائمة "العملاء الأجانب"

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سؤال عما إذا كانت الحكومة تعتزم إدراج الصحفي المعارض دميتري موراتوف الذي حصل مؤخرا على جائزة نوبل للسلام على قائمة "العملاء الأجانب" في البلاد.

وقال بوتين أثناء مشاركته اليوم الأربعاء في الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه التعهد بأن السلطات لن تعلن موراتوف، وهو رئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" ("الجريدة الجديدة") عميلا أجنبيا: "لن يحصل ذلك ما لم يخالف (موراتوف) قوانين روسيا وما لم يعط أرضية لإعلانه عميلا أجنبيا".

في الوقت نفسه، حذر بوتين من أن موراتوف سيدرج على قائمة "العملاء الأجانب" إذا بادر إلى "استغلال جائزة نوبل كغطاء لممارسة أنشطة تخالف قوانين روسيا"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون، في هذه الحالة، قرارا مدروسا له "يستهدف جذب الاهتمام أو يأتي لاعتبارات أخرى".

وتابع الرئيس: "بغض النظر عن أي إنجازات، يتعين على كل واحد أن يفهم ضرورة الالتزام بالقوانين الروسية".

وأشار بوتين مجددا إلى أن روسيا ليست الدولة التي ابتكرت قانون "العملاء الأجانب"، مذكرا بأن مثل هذا القانون تم تبنيه لأول مرة في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، ويتواصل حتى اليوم تطبيقه، لاسيما بحق وسائل إعلام روسية.

المصدر: RT