وزير الصحة الروسي: قريبا سننشر نتائج التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والإنفلونزا في جرعة واحدة

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والإنفلونزا في جرعة واحدة، منوها بأن النتائج ستنشر قريبا.

وقال موراشكو أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "نكمل حاليا البحث الخاص بالاستخدام المشترك للقاحين المضادين للإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد.

وأضاف: "أعتقد أننا سننشر هذه المعلومات في القريب العاجل".

المصدر: نوفوستي