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وزير الصحة الروسي: قريبا سننشر نتائج التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والإنفلونزا في جرعة واحدة

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وزير الصحة الروسي: قريبا سننشر نتائج التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والإنفلونزا في جرعة واحدة
Sputnik
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والإنفلونزا في جرعة واحدة، منوها بأن النتائج ستنشر قريبا.

وقال موراشكو أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "نكمل حاليا البحث الخاص بالاستخدام المشترك للقاحين المضادين للإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد.

وأضاف: "أعتقد أننا سننشر هذه المعلومات في القريب العاجل".

المصدر: نوفوستي

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