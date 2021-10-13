وزير الصحة الروسي: قريبا سننشر نتائج التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والإنفلونزا في جرعة واحدة
Sputnik
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو عن انتهاء التجارب للقاح مدمج لكوفيد19 والإنفلونزا في جرعة واحدة، منوها بأن النتائج ستنشر قريبا.
وقال موراشكو أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "نكمل حاليا البحث الخاص بالاستخدام المشترك للقاحين المضادين للإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد.
وأضاف: "أعتقد أننا سننشر هذه المعلومات في القريب العاجل".
المصدر: نوفوستي
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