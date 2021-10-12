حماة البيئة يؤكدون سلامة المحطة الكهروذرية العائمة في تشوكوتكا

قالت شركة "روس إينيرغو أتوم"، إن نتائج الدراسة التي تمت خلال البعثة الاستكشافية البيئية العامة الأولى إلى المحطة الكهروذرية العائمة في تشوكوتكا، أكدت سلامتها البيئية.

وأضافت هذه المؤسسة، التي تشرف على تشغيل جميع محطات الطاقة النووية الروسية، أن مهمة البعثة كانت جمع وتحليل البيانات الخاصة بحالة السلامة البيئية والإشعاعية والنووية لمحطة الطاقة النووية العائمة. وخلال ذلك نفذ حماة البيئة، عمليات قياس في المحطة نفسها وفي المنطقة المحيطة بمكان تمركزها في مدينة بيفيك. وأظهرت نتائج القياس أن الوضع الإشعاعي في منطقة محطة الطاقة النووية العائمة وفي بيفيك، في الحدود الطبيعي.

منذ بدء تشغيل محطة الطاقة النووية العائمة في مايو 2019، تستمر المراقبة البيئية في منطقة تواجدها، ومراقبة هواء المحيط الجوي والتربة ومياه البحر والرواسب في القاع، وكذلك الموارد البيولوجية المائية في المنطقة.

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تضم المحطة، وحدة الطاقة العائمة "الأكاديمي لومانوسوف" مع مفاعلين نووين من طراز KLT-40S ، ينتجان الطاقة الكهربائية والحرارية بقدرة 70 ميغاوات و 50 جيجا كالوري / ساعة، على التوالي، مع منشآت على الشاطئ، لاستقبال وتوزيع الحرارة والكهرباء على المستهلكين .

بدأت المحطة عملها في ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي