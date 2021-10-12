أول رائدة فضاء في العالم تفتتح الجلسة الأولى لمجلس الدوما بتشكيلته الثامنة

قال مراسل وكالة "نوفوستي"، إن فالنتينا تيريشكوفا (من كتلة روسيا الموحدة)، افتتحت اليوم الجلسة العامة الأولى لمجلس الدوما بتشكيلته الثامنة الجديدة.

وذكر المراسل، أن العادة جرت أن يفتتح الجلسة الأولى لهذا المجلس، العضو الأكبر سنا. في هذه التشكيلة، أكبر النواب عمرا هو الآن فلاديمير ريسين الذي يبلغ من العمر 85 عاما وهو أكبر من تيريشكوفا بسنة واحدة. لكنه تنازل عن هذا الشرف وعن حقه الدستوري هذا في افتتاح الجلسة، إلى الشخص التالي من حيث تسلسل السن- أول رائدة فضاء في العالم.

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في هيئة الرئاسة، جلس كما جرت العادة خلال الجلسة الأولى، أكبر النواب سنا من كل الأحزاب التي دخلت مجلس الدوما: سفيتلانا سافيتسكايا من الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية، وفلاديمير جيرينوفسكي من الحزب الديمقراطي الليبرالي، وأليكسي نيتشاييف من "الناس الجدد"، وغالينا خوفانسكايا من "روسيا العادلة - من أجل الحقيقة".

Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созываhttps://t.co/qRZOolKmhIpic.twitter.com/4tcZnURtLq — РИА Новости (@rianru) October 12, 2021

في كلمتها، رحبت تيريشكوفا بالضيوف المدعوين، بما في ذلك رؤساء هيئات السلطة الفيدرالية، وأعلنت افتتاح الاجتماع وتم عزف النشيد الوطني لروسيا.

بعد ذلك أبلغت النواب بنتائج الانتخابات وأعطت الكلمة لممثلي الأحزاب.

المصدر: نوفوستي