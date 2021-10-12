 
مباشر

عبارة أطلقها راكب ثمل تؤخر إقلاع طائرة أكثر من ساعتين

أخبار روسيا

عبارة أطلقها راكب ثمل تؤخر إقلاع طائرة أكثر من ساعتين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhii

قال مصدر في مطار خاباروفسك، في الشرق الأقصى الروسي، إنه تم اعتقال أحد ركاب طائرة تابعة لشركة طيران "ياقوتيا" قبل إقلاعها من المطار بقليل.

وذكر المصدر، أن الراكب الذي كان ثملا، زعم بوجود قنبلة على متن الطائرة، ولكن تفتيش الطائرة لم يثبت صحة كلامه.

وأشار المصدر، في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي"، أن هذا البلاغ الكاذب تسبب بتأخير إقلاع الطائرة لأكثر من ساعتين.

إقرأ المزيد
هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تركيا
هبوط اضطراري لطائرة كويتية في تركيا

وأضاف المصدر: "اليوم، كان من المقرر أن تنطلق الرحلة رقم 541 لشركة طيران ياقوتيا، من خاباروفسك إلى مطار ميرني، في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، لكنها تأخرت لأكثر من ساعتين، لأن أحد الركاب أفاد قبل الإقلاع مباشرة، بوجود قنبلة في الطائرة. لكن بعد أن قام رجال الأمن بتفتيش الطائرة تبين أن البلاغ كان كاذبا".

ونوه المصدر، بأنه لم يتم إجلاء الركاب من مبنى صالة الخطوط الجوية المحلية، لأن الطائرة كانت موجودة في موقع بعيد عن هذه الصالة.

المصدر: نوفوستي

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا