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روسيا.. تدريبات عسكرية مع إطلاق صواريخ "كاليبر" في بحر قزوين

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روسيا.. تدريبات عسكرية مع إطلاق صواريخ
Sputnik VADIM SAVITSKY
سفينة "فيليكي أوستيوغ" (صورة من الأرشيف)
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أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن إجراء طاقم سفينة "فيليكي أوستيوغ" تدريبات في بحر قزوين مع إطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة.

وأشار المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى أن العسكريين الروس استخدموا لأول مرة طائرات مسيرة من نوعي "أورلان 10" و"إيليرون 3" لمراقبة إصابة الأهداف على الشاطئ.

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وتم إطلاق الطائرات المسيرة من على متن سفينة "داغستان" التابعة لأسطول بحر قزوين.

وأشير في البيان إلى أن الطائرات المسيرة لأسطول بحر قزوين حلقت لمدة 500 ساعة إجمالا خلال الفترة الصيفية من برنامج التدريبات لعام 2021، ونفذت أكثر من 200 عملية تحليق لتحقيق أهداف مختلفة.

المصدر: "تاس"

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