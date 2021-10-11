"الدوما": عقوبات الاتحاد الأوروبي على القرم "قرار لا معنى له"

أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" لشؤون رابطة الدول المستقلة في أوراسيا، ليونيد كلاشنيكوف، أن فرض بروكسل عقوبات على مواطني روسيا في شبه جزيرة القرم هو "قرار آخر لا معنى له".

وقال: "الرد على هذا القرار في العرف الدبلوماسي وارد، لكن في بعض الأحيان لا يكون من المنطقي الرد على أحمق على بعض أفعاله الحمقاء، لذلك، يتم تقديمهم لفحص قواهم العقلية".

وأضاف: "أنا مثلا، تحت العقوبات منذ عام 2014".

وأشار إلى أن "اتخاذ مسؤولي الاتحاد الأوروبي قرارا آخر لا معنى له، بصراحة، ليس هناك داع حتى للرد عليه".

ووسع مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، من قائمة العقوبات الشخصية ضد أفراد ومنظمات روسية بسبب ما أعتبره "مساهمتهم في تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها"، مضيفا 8 أشخاص جدد.

المصدر: "نوفوستي"