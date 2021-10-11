مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس

وصلت فيكتوريا نولاند، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إلى موسكو اليوم الاثنين لإجراء لقاءات مع نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف ومسؤولين روس آخرين.

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وكان سفير الولايات المتحدة في موسكو جون ساليفان في استقبال نولاند في مطار "دوموديدوفو" الدولي جنوبي العاصمة الروسية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أشارت سابقا إلى أن الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، من 11 حتى 13 أكتوبر، تأتي بمبادرة من الطرف الأمريكي

يذكر أن نولاند كانت مدرجة منذ العام 2014 في قائمة موسكو السوداء للمسؤولين الأمريكيين الممنوعين من دخول البلاد. وأشارت زاخاروفا بهذا الصدد إلى أن حذفها من القائمة جاء مقابل موافقة واشنطن على حذف أسماء بعض المسؤولين الروس من القوائم السوداء الأمريكية.

وخلال موجز صحفي اليوم الاثنين أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي سيستقبل نولاند في مقر الإدارة الروسية، دون أن يذكر تاريخ لقائهما.

وأشار بيسكوف إلى أن أي اتصالات لمساعدة وزير الخارجية الأمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مخطط لها. وأوضح أنه لا "يمكن أن تكون لها أي اتصالات" مع بوتين لأنها وصلت إلى موسكو كـ "ضيفة لوزارة الخارجية، وفي المقام الأول نظيرها السيد (سيرغي) ريابكوف الذي ستجري معه محادثاتها الرئيسية".

وكان مصدر دبلوماسي كشف سابقا اليوم لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية أن لقاء نولاند مع ريابكوف سيعقد في 12 أكتوبر. من جهته قال مصدر في الكرملين للوكالة إن دميتري كوزاك نائب رئيس إدارة الرئيس الروسي سيلتقي نولاند في 13 أكتوبر.

من جانبها أوضحت نولاند في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن مباحثاتها مع المسؤولين الروس ستركز على إقامة "علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ" بين الولايات المتحدة وروسيا.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"