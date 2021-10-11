موسكو.. اختبار سريع مجاني لفيروس كورونا في الأماكن العامة

أفادت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، بأنه سيكون من الممكن في الأماكن العامة ومراكز الخدمات الرسمية في موسكو ابتداء من اليوم الاثنين إجراء اختبار سريع مجاني لفيروس كورونا.

وقالت راكوفا: "نقدم للمواطنين المسؤولين آلية للاختبار الذاتي لفيروس كورونا. وقبل الذهاب لزيارة الأقارب المسنين من الأفضل أن تتحقق من نفسك وتتأكد من عدم وجود أي خطر صادر منك على من حولك. وتقدم المدينة فرصة لعمل ذلك بسرعة ومجانا وفي ظروف مريحة".

وإجمالا ستكون هذه الفرصة متاحة في 10 مراكز للخدمات الرسمية وفي 10 أماكن عامة أخرى وبينها المراكز التجارية ومركز "غوم" التجاري ومركز "ديبو" التجاري الغذائي. ولاستخدام هذه الخدمة يجب أن يكون معك بطاقة هوية وبالنسبة للأطفال – شهادة ميلاد.

وأكدت راكوفا أن النتائج الإيجابية للاختبار السريع لا تعتبر تأكيدا على الإصابة بالفيروس، وسيكون حال الحصول على النتائج الإيجابية في المكان أخذ عينات لاختبار PCR لفيروس كورونا مجانا. كما سيتعين على متلقي النتائج الإيجابية توقيع الموافقة على البقاء في المنزل قبل الحصول على النتائج الرسمية عبر خدمة الرسائل القصيرة.

وأشارت إلى أن نتائج الاختبارات السريعة التي تمت تجربتها في العاصمة الروسية منذ يوليو الماضي، تتفق بنسبة 85% مع نتائج اختبار PCR فيما تبلغ نسبة النتائج الإيجابية الكاذبة نحو 2% فقط.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية مضاعفة عدد الإصابة بالفيروس في روسيا خلال الأسبوعين الماضيين بمقدار 1,5 مرة.

المصدر: نوفوستي