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"روس كوسموس" توقف اختبارات المحركات الفضائية لتوفير الأكسجين لأهل الأرض

أخبار روسيا

Sputnik
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قال دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن المؤسسة ستقوم بوقف عمليات اختبار المحركات في "خيم أفوماتيكا" في فورونيج حتى نهاية الشهر الجاري.

 وذكر روغوزين في تعليق على صفحته في تيليغرام، أن الهدف من ذلك، توفير الأكسجين لعلاج المرضى المصابين بكوفيد.

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على الأكسجين الطبي لعلاج المرضى، قررنا اليوم تعليق اختبارات النارية لمحركات الصواريخ في خيم أفوماتيكا في فورونيج، حتى نهاية الشهر".

ووفقا له، ستقوم هذه المؤسسة لوحدها بتسليم ما يصل إلى 33 طنا من الأكسجين إلى المؤسسات الطبية يوميا.

المصدر: تاس

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