"روس كوسموس" توقف اختبارات المحركات الفضائية لتوفير الأكسجين لأهل الأرض

قال دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إن المؤسسة ستقوم بوقف عمليات اختبار المحركات في "خيم أفوماتيكا" في فورونيج حتى نهاية الشهر الجاري.

وذكر روغوزين في تعليق على صفحته في تيليغرام، أن الهدف من ذلك، توفير الأكسجين لعلاج المرضى المصابين بكوفيد.

С учетом роста потребности в медицинском кислороде для лечения больных, сегодня приняли решение приостановить до конца месяца огневые испытания ракетных двигателей на стендах воронежского КБ Химавтоматики. Только одно это наше предприятие передает ежесуточно до 33 тонн кислорода. pic.twitter.com/sQ6Y7iIx3h — РОГОЗИН (@Rogozin) October 10, 2021

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار الطلب المتزايد على الأكسجين الطبي لعلاج المرضى، قررنا اليوم تعليق اختبارات النارية لمحركات الصواريخ في خيم أفوماتيكا في فورونيج، حتى نهاية الشهر".

ووفقا له، ستقوم هذه المؤسسة لوحدها بتسليم ما يصل إلى 33 طنا من الأكسجين إلى المؤسسات الطبية يوميا.

المصدر: تاس