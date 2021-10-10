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روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا التسمم بالكحول المغشوش في أورينبورغ إلى 32 قتيلا

أخبار روسيا

روسيا.. ارتفاع عدد ضحايا التسمم بالكحول المغشوش في أورينبورغ إلى 32 قتيلا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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قال المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة أورينبورغ، إن شخصين آخرين توفيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بسبب التسمم بالكحول المغشوش، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 32.

وأضاف المكتب في بيان: "ارتفع عدد الذين دخلوا المستشفيات بسبب التسمم بالكحول المغشوش، الى 64 شخصا توفي 32 منهم".

وذكر البيان، أن 25 من المتسممين لا يزالون في المستشفيات، فيما رفض سبعة آخرون دخول المستشفى ويتم علاجهم في المستوصف.

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وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بمقتل 30 شخصا بسبب هذا الكحول المغشوش. في 7 أكتوبر، انتشر خبر التسمم الجماعي بالمشروبات الكحولية المزيفة في مقاطعة أورينبورغ. ووفقا للسلطات المحلية، تم بيع الفودكا المغشوشة في عبوات مختلفة وفي أماكن مختلفة. وأظهر التحليل المخبري، وجود الميثانول السام في هذه الفودكا.

وتم اعتقال ستة أشخاص يشتبه بتنظيمهم لعمليات إنتاج الفودكا المغشوشة وكذلك بيعها بشكل غير قانوني.

المصدر: تاس

 

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