على غرار "إيفير غيفن" في قناة السويس.. سفينة تعطل الملاحة في قناة موسكو

جنحت سفينة سياحية في "قناة موسكو" (جزء من نهر موسكو) شمال العاصمة الروسية اليوم السبت، ما أدى إلى انسداد القناة واختناق حركة المرور فيها.

وذكرت مصادر في هيئة الطوارئ أن السفينة التى يبلغ طولها 125 مترا غرزت ولسبب لم يتضح بعد، فى منحدر الضفة اليمنى للقناة وجنحت في النهاية.

ولحظة وقوع الحادث، كان على متن السفينة أفراد الطاقم فقط وعددهم 80 شخصا، ولم يصب أي منهم بأذى.

وفي وقت لاحق اليوم تم تعويم السفينة التي تنتظر تعليمات للمغادرة إلى وجهتها، حيث ستقضي الموسم الشتوي.

المصدر: وسائل إعلام روسية