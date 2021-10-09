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زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما

أخبار روسيا

زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر يضرب كوليما
Reuters
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قال موقع EarthQuakeTrack، إن المختصين في مجال الزلازل، سجلوا يوم السبت هزات بلغت قوتها 4.8 نقطة على بعد 161 كلم من قرية أومسوكتشان في منطقة ماغادان.

وأضاف الموقع: "وقع زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر على بعد 161 كيلومترا شمال شرق أومسوكتشان. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، حدثت هذه الهزات في الساعة 06:54 بالتوقيت العالمي (09:54 بتوقيت موسكو)".

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يشار إلى أن "بؤرة الزلزال كانت على عمق عشرة كيلومترات".

ولم ترد بعد أية معلومات، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

المصدر: نوفوستي

 

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