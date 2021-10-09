عدد ضحايا التسمم بالكحول المغشوش في أورينبورغ يبلغ 26 شخصا

قالت وزارة الصحة الإقليمية بمقاطعة أورينبورغ، في بيان لها اليوم، إن عدد الوفيات الناجمة عن التسمم بالكحول المغشوش في المنطقة، وصل إلى 26 حالة.

ولا يزال 28 شخصا من المتسممين على قيد الحياة.

وأضافت الوزارة في بيانها: "بلغ عدد المتسممين 54 شخصا. وحدثت زيادة في عدد الوفيات بين من كانوا في حالة خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفيات وهم في غيبوبة".

في 7 أكتوبر، انتشر خبر التسمم الجماعي بالمشروبات الكحولية المزيفة في مقاطعة أورينبورغ.

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ووفقا للسلطات المحلية، تم بيع الفودكا المغشوشة في عبوات مختلفة وفي أماكن مختلفة. وأظهر التحليل المخبري، وجود الميثانول السام في هذه الفودكا وفي جثث المتوفين وأجسام المصابين، وفي بعض الحالات كان تركيزه أعلى من ثلاث إلى خمس مرات من الجرعة المميتة للإنسان.

وعلى هامش القضية الجنائية، تم اعتقال ستة أشخاض يشتبه بتنظيمهم لعمليات إنتاج الفودكا المغشوشة وكذلك بيعها بشكل غير قانوني.

المصدر: نوفوستي