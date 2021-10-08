الكرملين يهنئ الصحفي الروسي دميتري موراتوف بنيله جائزة نوبل للسلام

أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن تهاني القيادة الروسية لرئيس تحرير صحيفة "نوفايا غازيتا" دميتري موراتوف الذي أعلن اليوم الجمعة عن منحه جائزة نوبل للسلام.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "يمكننا أن نهنئ ديمتري موراتوف، فهو يتصرف دائما وفقا لمثله العليا ويثبت التزامه بها، هو موهوب وشجاع وبالطبع هذا تقدير عال ونحن نهنئه".

وفي وقت سابق اليوم أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية، بيريت ريس أندرسن، عن منح اللجنة جائزة نوبل للسلام عن عام 2021 إلى الصحفيين، ماريا ريسا الأمريكية من أصل فلبيني ودميتري موراتوف من روسيا، وذلك "لجهودهما في الدفاع عن حرية التعبير، التي تعد أحد شروط الديمقراطية والسلام الدائم"، حسب بيان اللجنة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين ينوي تهنئة موراتوف شخصيا بحصوله على جائزة نوبل للسلام، قال بيسكوف: "لا أستطيع أن أقول، لا أعرف. أصبح الأمر معروفا للتو، لذا أعطونا فسحة من الوقت".

أصبح موراتوف ثالث روسي يحصل على جائزة نوبل للسلام، حيث سبقه في ذلك العالم النووي والناشط في مجال حقوق الإنسان أندريه ساخاروف عام 1975 والرئيس الأول للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف عام 1990.

المصدر: وكالات