ضبط أكبر متجر للمخدرات بمقاطعة كالينيغراد غربي روسيا

أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم الجمعة أن عناصرها قاموا بإحباط عمل أكبر متجر إلكتروني لبيع الماريجوانا في مقاطعة كالينينغراد بأقصى غرب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تم اعتقال رجل يبلغ 35 عاما من العمر، سبق أن اشترى بيتا جهز فيه مختبرا سريا لزراعة القنب الهندي وإنتاج المخدرات، التي تم تسويقها من خلال متجر إلكتروني على منصة تداول في قطاع الظل بالإنترنت.

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وحسب البيان، فإنه تم ضبط أكثر من 8.5 كيلوغرامات من النباتات المخدرة والماريجوانا إضافة إلى معدات لزراعة القنب الهندي وأجهزة الكمبيوتر.

كما تم اعتقال ساع يبلغ من العمر 29 عاما، وشملت واجباته استلام شحنات المخدرات بالجملة وتعبئة الجرعات وترتيب مخابئ سرية لتوزيعها في أنحاء إقليم كالينينغراد.

المصدر: وسائل إعلام روسية