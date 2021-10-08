روسيا.. وفاة 14 شخصا إثر تسممهم بكحول مغشوش

قالت مديرية التحقيق بمقاطعة أورينبورغ، إن عناصرها اعتقلوا ثلاثة من بائعي المشروبات الكحولية المغشوشة، بعد أن تسمم 14 شخصا نتيجة لتناولها.

ووفقا للسلطات الإقليمية، لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في شرق المقاطعة، بعد تناولهم لهذه المشروبات.

وأضافت مديرية التحقيق: "ثبت تورط رجل يبلغ من العمر 29 عاما من مدينة أورسك، في تنظيم عملية إنتاج وبيع كميات كبيرة، من منتجات خطرة تحتوي على كحول مغشوش".

واعتقلت الشرطة كذلك، مواطنا يبلغ من العمر 60 عاما، وامرأة عمرها 47 عاما لتورطهما في بيع هذه المشروبات المغشوشة للضحايا.

وأشارت المديرية، إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد كل ظروف وملابسات هذه القضية.

المصدر: نوفوستي