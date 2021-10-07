غورباتشوف في العزل الصحي بسبب فيروس كورونا

أكدت مؤسسة "صندوق غورباتشوف" أن الرئيس الأخير للاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف دخل العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، لكنه ليس مصابا بالفيروس.

وقال المتحدث باسم "صندوق غورباتشوف"، بافيل بالاجتشينكو، لوكالة "نوفوستي" الروسية، تعليقا على التقارير الإعلامية بهذا الصدد: "هو في العزل الصحي بسبب الوضع المتعلق بفيروس كورونا بناء على توصيات الأطباء، لكنه ليس مريضا".

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وأضاف المتحدث أن العزل الصحي لغورباتشوف يستمر أكثر من شهر، دون أن يحدد مكان وجود الزعيم السوفيتي السابق.

وأكد أن المكتب الصحفي لـ "صندوق غورباتشوف" على اتصال دائم بميخائيل غورباتشوف.

المصدر: نوفوستي