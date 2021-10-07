إطلاق صواريخ "كاليبر" خلال مناورات في قزوين

قال المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية، إن سفنا من أسطول بحر قزوين الروسي، نفذت خلال تدريبات عمليات إطلاق صواريخ من طراز "كاليبر" على أهداف ساحلية.

وأضاف المكتب، في بيانه: "نفذت السفينة الصاروخية الصغيرة فيليكي أوستيوغ، إطلاقا عمليا لصواريخ مجنحة من طراز كاليبر-ن ك، وذلك خلال تمرين تكتيكي، مستهدفة أهدافا ساحلية من حوض بحر قزوين. وأصابت الصواريخ كل أهدافها بنجاح".

ونفذت سفينتا "غراد سفيياجك" و"أوغليتش"، عمليات إطلاق الكتروني لصواريخ من نفس النوع. وقامت السفينة الصاروخية "داغستان" بمراقبة تنفيذ عمليات الإطلاق.

المصدر: نوفوستي