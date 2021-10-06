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شويغو يتخذ إجراءات بحق مسؤولين عينوا حرس شرف عسكريا لحفل زفاف حفيد للعائلة الامبراطورية الروسية

أخبار روسيا

شويغو يتخذ إجراءات بحق مسؤولين عينوا حرس شرف عسكريا لحفل زفاف حفيد للعائلة الامبراطورية الروسية
Sputnik Alexander Galperin
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أفادت وسائل إعلام روسية بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أمر باتخاذ إجراءات تأديبية بحق مسؤولين في وزارته عينوا حرس شرف عسكريا لحفل زفاف غيورغي رومانوف، حفيد العائلة الإمبراطورية.

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع اليوم الأربعاء لوسائل إعلام روسية كبرى منها وكالتا "تاس" و"نوفوستي" أن المسؤولين عن هذا القرار خضعوا بأمر من شويغو لإجراءات تأديبية لمخالفتهم القواعد والوثائق الخاصة بتعيين حرس الشرف.

وجرى حفل زفاف غيورغي رومانوف مع المواطنة الإيطالية ريبيكا بيتاريني في كاتدرائية القديس إسحاق في سان بطرسبورغ في أول أكتوبر.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"

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