الخارجية الروسية تعلق على دعوة المشرعين الأمريكيين لطرد 300 دبلوماسي روسي
أكد مصدر في الخارجية الروسية أن من يدعون لطرد دبلوماسيين روس من واشنطن يجب أن يدركوا أن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، وهم سيتحملون مسؤولية ذلك.
ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر في الخارجية قوله: "لا حاجة للتذكير بأنه لا يوجد مثل هذا العدد من الدبلوماسيين الروس في واشنطن، أو ربما أخذ أعضاء الكونغرس الذين ليست عندهم المعرفة الضرورية في مجال العلاقات الدولية، بالحسبان العاملين في البعثات الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة؟".
وأضاف المصدر: "المهم هو شيء آخر. فمن يقترحون مثل هذه الخطوات يسعون على ما يبدو إلى إغلاق المؤسسات الأمريكية في روسيا. وعليهم أن يدركوا أن المسؤولية عن ذلك ستكون على عاتقهم".
وجاء ذلك تعليقا على رسالة وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مطالبين إياه بزيادة عدد الدبلوماسيين في البعثات الأمريكية في روسيا، وطرد 300 دبلوماسي روسي من الولايات المتحدة إن لم توافق موسكو على ذلك.
المصدر: "نوفوستي"
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