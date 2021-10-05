مجموعة من المشرعين الأمريكيين تطالب بايدن بطرد 300 دبلوماسي روسي
توجهت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن بطلب اتخاذ إجراءات لزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في موسكو.
وجاء في بيان للسيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أنه توجه مع نظرائه الجمهوري جيم ريش والديمقراطيين مارك وورنر وروبرت مينينديز بهذه الرسالة إلى بايدن، مطالبين إياه بأن "يتخذ إجراءات فورا لزيادة عدد كوادر السفارة الأمريكية في موسكو".
ويطالب المشرعون بطرد 300 دبلوماسي روسي إن لم توافق موسكو على زيادة عدد الكوادر في السفارة الأمريكية.
يذكر أن روسيا خفضت عدد موظفي البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا ليكون متناسبا مع عدد الموظفين في البعثات الروسية بالولايات المتحدة، وذلك ردا على "خطوات غير ودية" من قبل واشنطن، بما فيها العقوبات ضد روسيا ومصادرة ممتلكات دبلوماسية روسية في الولايات المتحدة منذ عام 2017.
المصدر: "تاس"
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