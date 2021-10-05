بيسكوف: جميع الإجراءات التي اعتمدتها السلطات الإقليمية في روسيا لمكافحة انتشار كورونا جيدة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن جميع الأساليب والإجراءات التي اعتمدتها السلطات الإقليمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا جيدة وينبغي أن تفضي إلى تطعيم شامل للسكان.

وأضاف بيسكوف في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على تساؤلات حول الخطوات التي تتخذها الأقاليم الروسية في ضوء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، أن "جميع الأساليب التي اعتمدتها السلطات الإقليمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا جيدة وينبغي أن تؤدي إلى تطعيم شامل للسكان. هذا سيساعد على زيادة فهم الحاجة إلى التطعيم. جميع التدابير جيدة حقا. تتمتع كل منطقة بالسلطة لممارسة تدابيرها اللازمة"، منوها بأن الكرملين يرحب بأي طريقة أو إجراء يساهم في نشر التطعيم بين الناس ضد عدوى فيروس كورونا.

وأوضح بيسكوف أنه من الضروري إفهام الناس بضرورة الحاجة لإجراء التطعيم وأخذ اللقاح المضاد. لأنه بدون ذلك لن تتمكن البلاد من تحقيق تقدم كبير(في الوقاية من الفيروس).

ولفت بيسكوف إلى أن معدل الوفيات المرتفع جراء فيروس كورونا في البلاد مرتبط بوجود عدد غير كاف من الأشخاص الملقحين.

وقال بيسكوف: "الأرقام سيئة للغاية، وهذا بالفعل يدعو للقلق والسبب الرئيسي هو عدم كفاية مستوى التطعيم. الفيروس ينتشر، ومستوى التطعيم في بلدنا غير كاف.. كقاعدة عامة، يعانون من أمراض خطيرة وتداعيات جراء الفيروس ويموتون للأسف، وبالطبع أولئك الذين لم يأخذوا اللقاح".

المصدر: "إنترفاكس"