تضرر 20 منزلا بسبب انزلاقات وانهيارات أرضية في قرية بمدينة سوتشي الروسية

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اضطرت نحو 20 عائلة لترك منازلها في قرية سيرجي بول في مدينة سوتشي الروسية بسبب انهيارات وانزلاقات أرضية عميقة.

وقامت السلطات بإجلاء السكان. وبحسب المعطيات الأولية، لم يصب أحد بأذى.

وشهد إقليم كروسنودار هطول أمطار غزيرة.

المصدر: RT