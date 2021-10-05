التحقيقات الروسية تكشف أن المتهم بقتل "ملك النقانق" احتجز محاميا كرهينة لمدة عامين في شقة

كشفت لجنة التحقيقات الروسية أن المتهم بالفرار من مركز الاحتجاز وقتل رجل الأعمال فلاديمير ماروغوف (المعروف إعلاميا بملك النقانق)، احتجز المحامي أليكسي زافغورودني كرهينة لمدة عامين.

وقال نائب رئيس القسم الأول للتحقيق في القضايا ذات الأهمية الخاصة في موسكو، رسلان يوسوبوف، إن المتهم ألكساندر مافريدي، بالفرار من مركز الاحتجاز وقتل رجل أعمال في عام 2020 ، احتجز المحامي أليكسي زافغورودني كرهينة لمدة عامين تقريبا، بعد اختطافه.

وأوضح يوسوبوف أن الذين اشرفوا على احتجاز المحامي تصرفوا بذكاء شديد، حيث كانوا من وقت لآخر يكتبون رسائل نصية قصيرة إلى أقارب وأصدقاء الرهينة، وفي حالات نادرة كانوا يمكنونه من الاتصال بنفسه وتحت رقابة مشددة باسرته ليقول لهم إنه بخير، وكل شيء على ما يرام.

وبحسب التحقيقات فإن مافريدي ذهب في البداية إلى المحامي زافغورودني للعمل كما زُعم كمساعد له، وتمكن أثناء ذلك من التعرف على العقار الذي يملكه المحامي، وتأكد أنه كان يعيش وحيدا.

وقد عثر رجال الأمن على المحامي زافغورودني مكبل اليدين إلى السرير في شقة مافريدي في نوفمبر 2020 خلال عملية تفتيش جرت في قضية مقتل "ملك النقانق" فلاديمير ماروغوف.

وتجدر الإشارة إلى أن ألكسندر مافريدي المتهم بقتل رجل الأعمال، فلاديمير ماروغوف، وتعرف هذه القضية في وسائل الإعلام بجريمة قتل "ملك النقانق" لأنه يمتلك عدة مصانع للسجق، تمكن من الفرار من مركز الاحتجاز في وقت سابق قبل أن يتم إلقاء القبض عليه وإعادته إلى السجن.

المصدر: نوفوستي