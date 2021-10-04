الكرملين: لا مشاكل في أداء موقع رئاسة الدولة الإلكتروني على خلفية عطل في عمل منصات التواصل الاجتماعي
Sputnik Alexey Mayshev
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أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الموقع الإلكتروني للرئيس الروسي يعمل بالشكل الطبيعي على خلفية عطل في عمل منصات التواصل الاجتماعي العالمية.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس الروسي تعاني من تبعات العطل في أداء منصات "فيسبوك" و"واتس أب" و"إنستغرام"، وكذلك بعض الموارد الروسية: "موقع الرئيس يعمل.. لا توجد أي مشاكل".
وأفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
المصدر: "نوفوستي"
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