روسيا أنتجت حوالي 170 مليون لقاح مضاد لكورونا منذ مطلع 2021

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إنه تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا منذ يناير 2021.

وقال مانتوروف خلال الجلسة العامة لمنتدى التكنولوجيا الحيوية، اليوم الاثنين: "في الفترة من يناير إلى الأول من أكتوبر، تم إنتاج ما يقرب من 170 مليون مجموعة كاملة من الجرعات من جميع اللقاحات".

وأشار الوزير إلى أنه في الوقت نفسه، من المقرر إنتاج أكثر من 300 مليون مجموعة كاملة من اللقاحات عن عام 2021.

وبحسب قوله ، تم تطعيم 45٪ من العمال في قطاع التصنيع، و 55٪ في التجارة.

وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل مع الشركات على زيادة مستوى التطعيم.

وأكد مانتوروف "نحن نعمل مع الشركات ونتواصل معها. في البداية، وخاصة العام الماضي، عندما كانت حملة التطعيم قد بدأت للتو، لم يكن من السهل علي وفي الوزارة إقناع العاملين بأخذ اللقاح".

المصدر: إنترفاكس