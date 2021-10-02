الشرطة الروسية تعتقل مشتبها فيهم بعد العثور على "موميائين" لشخصين في ضواحي موسكو

أعلنت الداخلية الروسية عن تنفيذها اعتقالات بعد العثور على موميائي شخصين مقتولين في ضواحي موسكو.

وسبق أن أعلنت لجنة التحقيقات في مقاطعة موسكو عن العثور على مومياء امرأة داخل سيارة شحن مركونة أمام عمارة سكنية في مدينة أودينتسوفو ومومياء آخر لرجل داخل علبة خشبية في ردهة سلم في هذه العمارة.

وأكدت المتحدثة باسم الإدارة العامة لوزارة الداخلية في مقاطعة موسكو، تاتيانا بيتروفا، اليوم السبت أن الشرطة اعتقلت عددا من مشتبه فيهم في الجريمة التي تم تصنيفها بأنها شديدة الخطورة، لافتة إلى أنهم سيحالون قريبا إلى لجنة التحقيقات.

وكشفت المتحدثة أن الرجل والمرأة القتيلين (وهما من مواليد عامي 1990 و1989 على التوالي) كانا زوجين من سكان هذه العمارة، دون شرح المزيد من التفاصيل.

المصدر: "نوفوستي"