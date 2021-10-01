غوليكوفا: روسيا لا تنوي فرض إغلاق بسبب الوضع الوبائي

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تنوي فرض إغلاق بسبب الوضع الوبائي، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات جراء تفشي فيروس كورونا.

وبحسب السلطات المختصة فإن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في روسيا وتسجيل ارقام قياسية في عدد الوفيات حيث بلغت 887 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، مرتبط ببداية فصل الخريف وتغير الطقس.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه لا توجد خطط لاتخاذ خطوات تقييدية جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن رؤساء الأقاليم والمناطق مخولون باتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة بناء على تطور الوضع الوبائي في مناطقهم.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة، عن تسجيل 24522 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، و887 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي سجلتها السلطات الصحية في روسيا منذ بداية تفشي الوباء، 7 ملايين و535548 إصابة، وتعافي منها 6 ملايين و692722 شخصا حتى الآن، فيما بلغت حصيلة الوفيات 208142 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي