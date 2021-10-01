حريق بضواحي موسكو يأتي على مستودع لمواد البناء (فيديو)

تسبب حريق اندلع في مستودع لمواد البناء في منطقة موسكو الجديدة، في انهيار جزئي لسقف المستودع الذي تبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع.

وقال المتحدث باسم جهاز الطوارئ الروسي إن الحريق اندلع في مستودع لمواد البناء بضواحي موسكو، مشيرا إلى أن المبنى مكون من طابق واحد.

وبحسب رجال الإطفاء، فإن النيران تنتشر بشكل سريع، ولا يزال هناك خطر انتقالها إلى المباني المجاورة.

المصدر: نوفوستي