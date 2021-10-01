موسكو تدخل اختبارا سريعا إلزاميا لتحديد كورونا للمصابين بالإنفلونزا

أفادت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، بأنه سيتم في موسكو ابتداء من اليوم الجمعة اختبار جميع المصابين بالإنفلونزا للبحث عن مستضد لفيروس كورونا.

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وأضافت أنه تم إدخال نظام جديد للعمل مع المرضى على خلفية نمو عدد الإصابات اليومية بكورونا. وأشارت سلطات المدينة إلى أن الاختبار السريع الإلزامي سيسمح بالتشخيص بسرعة وبدء العلاج في اليوم نفسه، مما يعتبر أمرا مهما للغاية في حال إصابة شخص بكورونا.

وأشارت السلطات إلى أن نسبة النتائج الصحيحة للاختبارات السريعة تبلغ 85%، وهي تسمح بالتشخيص خلال ما بين 10 و20 دقيقة. وفي حال النتائج الإيجابية للاختبار(أي مصاب) سيجرى الاختبار أيضا لكل من كان يعيش مع المصاب.

المصدر: نوفوستي