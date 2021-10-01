القوات المسلحة الروسية تتسلم دفعة من مروحيات "مي 28" المحدثة

أظهرت بيانات صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة تسلمت دفعة من مروحيات "مي 28 إن إم الصياد الليلي" المحدثة.

وأشارت بيانات الصحيفة إلى أن القوات المسلحة تسلمت أيضا في إطار تنفيذ الحجوزات الدفاعية للدولة مدافع الهاوتزر الآلية من نوع "مستا إس إم".

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يذكر أن المروحية المحدثة من نوع "مي 28 إن إم" نفذت أول تحليق لها في عام 2016، وهي مزودة بنظام رادار جديد ونظام مطور للتصويب والتحكم والملاحة، إضافة إلى نماذج واعدة من الأسلحة.

وفي عام 2019 عقدت شركة "مروحيات روسيا" صفقة مع وزارة الدفاع الروسية لتسليم 98 مروحية من هذا النوع للقوات المسلحة خلال الفترة بين 2020 و2027.

المصدر: "تاس"