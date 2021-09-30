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ريابكوف: لقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي قيد الدراسة

أخبار روسيا

ريابكوف: لقاء سكرتير مجلس الأمن الروسي مع نظيريه الأمريكي والإسرائيلي قيد الدراسة
Globallookpress Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لقاء بين سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ونظيريه الأمريكي والإسرائيلي قيد الدراسة، ولكن لا يوجد أي موعد محدد له.

وقال ريابكوف في حديث للصحفيين، يوم الخميس: "أود القول إنه بشكل مبدئي تناقش هذه المواضيع على مختلف المستويات، وليس من الضروري، حسبما أفهم، الحديث عن لقاء رؤساء أجهزة الأمن لبلداننا بالذات. لكن العمل جار، وكل الأمور قيد الدراسة".

وبشأن الموعد المحتمل للقاء، قال ريابكوف إن "هذه المسألة لم تحدد بعد".

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يذكر أنه عقد في يونيو 2019 لقاء ثلاثي بين سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي آنذاك جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك مئير بن شبات.

وناقشت الأطراف الوضع في سوريا في إطار ثلاثي لأول مرة آنذاك.

المصدر: "تاس"

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