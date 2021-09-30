اشتعال حريق على سطح مبنى سكني في مدينة تيومين الروسية
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أفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ بمدينة تيومين الواقعة في سيبيريا باشنعال النيران في سطح مبنى سكني في المدينة.
وقال المكتب: "يحترق سقف مبنى سكني متكون من 9 طوابق في شارع نارودنايا، وحتى الآن تم إجلاء 51 شخصا من المبنى. وتعمل وحدات الإطفاء والإنقاذ في مكان الحريق".
من جهتهم كتب شهود عيان في شبكات التواصل الاجتماعي أن أعمدة من الدخان الأسود يمكن رؤيتها من عدة مناطق في المدينة.
وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية إن مساحة الحريق وفق المعلومات التمهيدية تبلغ 100 متر مربع.
المصدر: نوفوستي
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