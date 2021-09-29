روسيا تدعو اليونيسكو للرد على "العدوان المعلوماتي" على شبكة RT من قبل "يوتيوب"

دعت روسيا اليونسكو للرد الفوري على "المثال الصارخ" للرقابة وقمع حرية التعبير فيما يتعلق بحذف حسابين تابعين لـ RT الناطقة بالألمانية على موقع "يوتيوب".

جاء ذلك في بيان نشرته البعثة الدائمة لروسيا لدى المنظمة الدولية عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تدين بحزم "العدوان المعلوماتي" على منفذين إعلاميين لـRT، وتحتفظ بالحق في طرح هذا الموضوع في اجتماع اللجنة التنفيذية لليونيسكو المقرر الشهر المقبل.

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وأكدت البعث الروسية أن "هدف الذين يقفون وراء تصرف يوتيوب واضح، وهو الحد من الوصول الألماني إلى المعلومات.. نعتقد أنه (يجب ضمان) حق الجمهور الألماني في المعرفة".

وفي وقت سابق طالبت السلطات الروسية شركة "غوغل" برفع القيود عن الحسابات التابعة لقناة RT على موقع "يوتيوب"، ولم تستبعد اتخاذ "إجراءات" ضدها لإرغامها على الامتثال للتشريعات الروسية.

المصدر: وكالات