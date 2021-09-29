روسيا.. السجن 13 سنة بحق مدرب مدرسة رياضية كان يغتصب طالباته على مدار 3 سنوات

أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة 13 عاما بحق مدرب مدرسة رياضية في مدينة سيمفروبول (بجمهورية القرم الروسية) كان يغتصب طالباته القاصرات على مدار 3 سنوات.

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وجاء في بيان لإدارة لجنة التحقيقات الروسية في القرم ومدينة سيفاستوبول أن المتهم وهو مواطن محلي كان يرتكب جرائمه في الفترة من فبراير 2017 حتى سبتمبر 2020.

المصدر: RT