ماتفينكو في شهادة عن المستشارة: سيفتقد الألمان "فراو ميركل"

وصفت فالنتينا ماتفينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها ستدخل التاريخ، وخروجها من منصبها هو بمثابة نهاية حقبة كاملة.

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وقالت ماتفينكو بهذا الشأن: "بغض النظر عما يقوله أي شخص الآن، مناقشا نتائج الانتخابات الألمانية، أنا متأكدة تماما من أن أنغيلا ميركل ستدخل التاريخ. ستدخل كسياسي محترم ومسؤول، ولا شك بعلامة زائد. إن رحيلها عن منصب مستشار ألمانيا هو نهاية لحقبة كاملة، ليس فقط في تاريخ ألمانيا، ولكن أيضا في تاريخ أوروبا، وإلى حد كبير، في تاريخ السياسة العالمية".

ورأت ماتفينكو أن الألمان سيفتقدون "فراو ميركل"، التي قادت الحكومة الألمانية لمدة 16 عاما، مضيفة قولها: "يبدو لي أنها تمكنت خلال هذا الوقت من تشكيل أسلوبها المميز في السياسة، وهذا لم يمنح للجميع. هذا الأسلوب مفهوم ومتسق".

وشددت في الوقت ذاته على أن ميركل على مدار سنوات قيادة ميركل لألمانيا تراكمت في أوروبا والعالم ككل "كتلة حرجة" من التبدلات، وتدريجيا تغير السياق، ومعه جدول الأعمال، مشيرة إلى أنه من الصعب حتى مقارنة الظروف التي رافقت دخولها إلى عالم السياسة وتلك التي تركتها أثناء خروجها.

ولفتت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي إلى أن إحدى الصفات الرئيسة للمستشارة الألمانية ميركل هي التزامها المطلق بقواعد القانون الدولي ورفضها إعادة الاعتبار للنازية، إضافة إلى أقصى درجات الاحترام للشركاء.

وأشارت ماتفينكو إلى أن ميركل تمكنت من الجمع بين ما هو ليس بالسهل على أي سياسي، المسؤولية والقدرة على التنبؤ من ناحية، والإيمان بمثلها والاستعداد للدفاع عنها من الناحية الأخرى.

المصدر: نوفوستي