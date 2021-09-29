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موسكو: تطعيم خمسة ملايين شخص بالمكون الأول من لقاح ضد كوفيد

أخبار روسيا

موسكو: تطعيم خمسة ملايين شخص بالمكون الأول من لقاح ضد كوفيد
Sputnik
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تم تطعيم خمسة ملايين شخص من سكان موسكو، بالمكون الأول من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب الصحفي لعمدة العاصمة الروسية، إن من بين الذين تم تطعيمهم بالمكون الأول، هناك 1.1 مليون مواطن تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

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وأضاف المكتب في بيانه: "حاليا، تم تطعيم خمسة ملايين من سكان مدينة موسكو بالمكون الأول من اللقاح المضاد لمرض كوفيد، بما في ذلك 1.1 مليون مواطن فوق سن الستين".

المصدر: نوفوستي

 

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