الكرملين: لا نستبعد اتخاذ إجراءات ضد "يوتيوب" لإجبارها على احترام قوانيننا

اتهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف منصة "يوتيوب" بممارسة الرقابة بحق قناة RT، ولم يستبعد اتخاذ "إجراءات" ضدها لإرغامها على الامتثال للتشريعات الروسية.

جاء ذلك في تعليقات بيسكوف على قيام "يوتيوب" بحذف حساب قناة RT DE الناطقة بالألمانية وحساب Der Fehlende Part التابع لها، دون إمكانية الاستعادة، متهما إياهما بانتهاك قواعد المنصة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال صحفي عن احتمال حجب "يوتيوب" في روسيا بعد ما قامت به:

معاملة "يوتيوت" لقناة RT مرتبطة بدوافع الرقابة، وتظهر فيها دلائل على انتهاك القوانين الروسية.. وإذا خلصت هيئتنا المعنية إلى أن هذا يمثل انتهاكا لقوانيننا، فلا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات لإجبار هذه المنصة على الامتثال لقوانيننا.

وأضاف: "بالطبع، يجب إظهار صفر تسامح مع مثل هذه الانتهاكات للقانون".

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وفي وقت سابق طالبت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات شركة "غوغل" برفع القيود عن الحسابات التابعة لقناة RT على موقع "يوتيوب"، مشيرة إلى إمكانية فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 ملايين روبل (أكثر من 40 ألف دولار) على الشركة في حال رفضها المطالب الروسية.

من جانبها، قالت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن قرار حذف القناتين الروسيتين اتخذها "يوتيوب" لوحده ولا علاقة للسلطات الألمانية به.

المصدر: وكالات