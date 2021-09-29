الطيران البحري الروسي ينفذ عمليات قصف تدريبي في القرم

قال أليكسي روليف رئيس قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود الروسي، إن مجموعة طائرت حربية من طراز "سو- 30 إس إم" و"سو-24 إم" التابعة للأسطول نفذت عمليات قصف تدريبي في القرم.

وأضاف: "وفقا لسيناريو الخطة، تمكنت طائرة استطلاع من اكتشاف تجمعات للعدو المفترض في المنطقة الجبلية. ولتدمير هذه التجمعات المعادية، انطلقت قاذفات الجبهة من طراز سو-24، ومقاتلات متعددة الأغراض من طراز سو- 30. وبعد أن تم رصد وتحديد موقع التجمعات المعادية، قامت هذه الطائرات بقصفها بالصواريخ غير الموجهة ودمرت ما يحاكي مواقع لعدو وهمي".

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خلال التدريبات، نفذ الطيارون عمليات الإقلاع الطارئ من من القاعدة الجوية، ونفذوا مناورات معقدة للتهرب من وسائل الدفاع الجوي المعادية على ارتفاعات مختلفة.

المصدر: نوفوستي