اعتقال مدير شركة روسية بارزة لتقنية المعلومات بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت محكمة في موسكو اليوم الأربعاء أنه تم اعتقال إيليا ساتشكوف المؤسس والمدير العام لشركة Group-IB الروسية لتقنية المعلومات بشبهة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى.

وقالت ناطقة باسم محكمة ليفورتوفو إنه بقرار المحكمة الصادر أمس الأربعاء، وضع ساتشكوف (35 عاما) المشتبه بارتكابه الخيانة العظمى، في الحبس الاحتياطي لمدة شهرين.

من جانبه، رفض ساتشكوف التهم الموجهة إليه ونفى تورطه في نقل معلومات استخباراتية إلى أجهزة مختصة أجنبية، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر أمني.

وقامت الأجهزة الأمنية أمس بتفتيش مقر الشركة التي تعتبر واحدة من أكبر مزودي الحلول لمنع الهجمات الإلكترونية والاحتيال عبر الإنترنت.

وتم إدراج إيليا ساتشكوف في قائمة "ألمع رواد الأعمال" الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما وفقا لترتيب مجلة "فوربس". وهو أستاذ مشارك في قسم أمن المعلومات في جامعة باومان التقنية الحكومية في موسكو وعضو في لجان الخبراء المختلفة لدى مجلس الدوما ووزارة الخارجية في مجال الجرائم الإلكترونية.

بموجب تهمة الخيانة العظمى يواجه ساتشكوف عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاما.

المصدر: وسائل إعلام روسية