باتروشيف: أكثر من 900 هجوم سيبراني خلال الانتخابات الروسية

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، إنه تم تسجيل أكثر من 900 هجوم سيبراني على منظومة الاقتراع الروسية، خلال انتخابات الدوما مؤخرا.

وذكر باتروشيف، متحدثا في يوجنو ساخالينسك عن مسائل ضمان الأمن القومي في منطقة الشرق الأقصى الروسي، أنه جرى شن هذه الهجمات في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر، بهدف تعطيل عمل نظام التصويت الإلكتروني عن بعد، وإدخال برامج ضارة في برمجياته.

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وأكد أن العديد من هذه الهجمات، اتسم بطابع استفزازي، وتم باستخدام عنوانين مزيفين بهدف التمويه وإخفاء مصدر الهجمات".

وأشار باتروشيف، إلى أنه حسب الاستراتيجية التي أقرها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، من بين المصالح القومية والأولويات الوطنية، هناك حماية المجتمع الروسي من الهجمات المعلوماتية – النفسية الهدامة.

وخلص باتروشيف، إلى أن "ذلك يرجع إلى التدهور الكبير في الوضع في المجال المعلوماتي في السنوات الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالتدخل الخارجي المتزايد في الشؤون الداخلية لدولتنا".

المصدر: نوفوستي