السلطات الروسية تطالب "غوغل" برفع القيود عن حسابات RT على "يوتيوب"

طالبت السلطات الروسية شركة "غوغل" برفع القيود عن الحسابات التابعة لقناة RT على موقع "يوتيوب"، مشيرة إلى إمكانية فرض غرامة مالية على الشركة في حال رفضها المطالب الروسية.

وقالت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كوم نادزور) في رسالة إلى شركة "غوغل" التي تمتلك منصة "يوتيوب" للفيديوهات: "نطالب برفع جميع القيود عن قناتي RT DE وDer Fehlende Part بأسرع ما يمكن، وإبلاغ "روس كوم نادزور" بذلك، إضافة إلى توضيح سبب فرض القيود".

وأضافت الهيئة الروسية أن إجراءات منصة "يوتيوب" تعتبر "عمل الرقابة والقيود على القناتين مرفوضة".

إقرأ المزيد

وأشارت إلى أن قانون العقوبات الإدارية الروسي ينص على أن الجهات التي تتجاهل الإنذارات بشأن انتهاكات حقوق الروس، بما في ذلك الرقابة ضد وسائل الإعلام الروسية، ستتعرض لغرامة مالية قدرها مليون روبل (نحو 14 ألف دولار)، و3 ملايين روبل (أكثر من 40 ألف دولار) في حال تكرار الانتهاك.

وكان موقع "يوتيوب" قد حذف حساب قناة RT DE الناطقة بالألمانية وحساب Der Fehlende Part التابع لها، دون إمكانية الاستعادة، متهما إياهما بانتهاك قواعد الموقع.

المصدر: RT+وكالات