انطلاق تدريبات مشتركة لقوات خاصة روسية وباكستانية في جنوب روسيا

انطلقت في إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا اليوم الثلاثاء التدريبات الروسية الباكستانية المشتركة للقوات الخاصة التابعة للجيش، حسبما أفادت الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية.

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وأوضح بيان أصدرته قيادة الدائرة أن عسكريي البلدين سيتدربون على التنسيق بين الطرفين لدى تنفيذ دائرة واسعة من المهام، وخاصة خلال اقتحام بلدات ومنشآت مستولى عليها من قبل مسلحين، إضافة إلى التدرب على القتال في ظروف المدينة.

وأشار البيان إلى أن التدريبات تحت عنوان "الصداقة 2021" ستجري حتى 9 أكتوبر ويشارك فيها نحو 100 عسكري من كل طرف.

وخلال مراسم افتتاح التدريبات التي جرت في ميدان "مولكينو" بإقليم كراسنودار، ألقى الملحق العسكري للسفارة الباكستانية لدى روسيا، العميد محمود رشيد، كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهمية الحدث بالنسبة للعسكريين الباكستانيين. كما رحب المسؤول الباكستاني بتبادل الخبرات المهنية بين عسكريي البلدين وتعزيز التعاون بين وحدات القوات الخاصة الروسية والباكستانية.

المصدر: "إنترفاكس"