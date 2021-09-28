الشرطة الروسية تتسلم هاكرا روسيا تم ترحيله من الولايات المتحدة

أعلنت الداخلية الروسية عن احتجاز المبرمج والهاكر الروسي أليكسي بوركوف المدان من القضاء الأمريكي والمتهم في روسيا بارتكاب جرائم سيبرانية، بعد ترحيله من الولايات المتحدة إلى روسيا.

وقالت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إييرينا فولك في بيان لها اليوم الثلاثاء: "احتجز عناصر من الشرطة الروسية والمكتب المركزي الوطني للإنتربول في مطار شيريميتيفو المواطن الروسي أليكسي بوركوف الذي تم ترحيله من الولايات المتحدة".

وأشارت إلى أن بوركوف "متهم بالتورط في تصنيع وبيع البطاقات المصرفية المزيفة والاتجار بالبيانات السرية لزبائن المؤسسات المالية".

وأوضحت المتحدثة أن ارتكاب بوركوف الأعمال المخالفة للقانون تعود للفترة ما بين عامي 2008 و2015. وفي عام 2017 اتهم بوركوف غيابيا بموجب مواد تتعلق بالسرقة والحصول بطريقة غير قانونية على معلومات تعتبر أسرارا تجارية أو ضريبية أو مصرفية، والتداول غير القانوني لوسائل الدفع، وإنتاج برمجيات خبيثة وتوزيعها، وتم إدراجه في قائمة الإنتربول للمطلوبين.

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في عام 2015، تم اعتقال بوركوف في إسرائيل، التي وافقت عام 2019 رغم اعتراضات روسية، على تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث كان مطلوبا على خلفية ارتكاب جرائم إلكترونية أيضا.

وفي يونيو 2020، حكم القضاء الأمريكي على بوركوف الذي اعترف بارتكاب جرائم سيبرانية عدة، بالسجن 9 سنوات.

وقالت فولك إن "الجانب الأمريكي قرر مؤخرا ترحيل بوركوف، واليوم، فور وصوله من نيويورك إلى موسكو، قامت الشرطة الروسية باحتجازه".

المصدر: وكالات