مدفيديف يكشف سبب عدم رغبته في تولي منصب رئيس البرلمان الروسي

قال دميتري مدفيديف، زعيم حزب "روسيا الموحدة"، إنه سيكون من الخطأ مشاركة رئيس الدولة السابق، في انتخابات مجلس الدوما، أو توليه منصب رئيس البرلمان.

وأضاف مدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "هذا عمل دقيق للغاية، يتطلب تنسيق المصالح والإرادات، وتحقيق التسويات بين شخصيات مختلفة، وبين الكتل البرلمانية المختلفة. هذا عمل دقيق يجب القيام به على أساس يومي. وخلال ذلك، لا يجوز الاعتماد على المنصب السابق، وعلى أن القدر حالفه وقرر ذلك انتخابه في مجلس الدوما".

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ويرى مدفيديف أن لدى رئيس الدولة السابق، لا تتوفر الكثير من الفرص لمواصلة العمل. وأشار إلى أنه في بعض البلدان، لا يشغل الرؤساء السابقون مناصب عامة على الإطلاق، وبدلا من ذلك يلقون المحاضرات وينظمون المنتديات العامة. وقال: "ليس لدينا مثل هذه القواعد. الآن أنا نائب رئيس مجلس الأمن. أما رئيس مجلس الأمن فهو رئيس البلاد. أنا أتعامل مع قضايا حيوية ومثيرة للاهتمام، تتعلق بضمان الأمن القومي لبلادنا، وضمان قدرتها الدفاعية. وهذا، إلى حد ما مرتبط بالخبرة المتوفرة عندي من عملي في المناصب السابقة".

وشدد على أن مجلس الدوما، هو هيئة تشريعية عليا مهمة للغاية، والعمل فيها "مثير للغاية".

المصدر: نوفوستي