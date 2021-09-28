الأمن الروسي يعتقل 48 شخصا بتهمة التصنيع غير المشروع للسلاح

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره اعتقلوا 48 شخصا بتهمة التصنيع غير المشروع للسلاح في 18 منطقة روسية.

وتمت خلال العملية مصادرة 149 قطعة من الأسلحة النارية.

وأضاف مصدر في المركز الإعلامي للمخابرات الروسية: "قام جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني بقطع النشاط الإجرامي لـ 48 شخصا في 18 كيانا من الكيانات الروسية. وعمل هؤلاء في مجال تصنيع وتعديل الأسلحة النارية الفردية بشكل غير مشروع، وكذلك تهريبها إلى روسيا".

وجرت الاعتقالات في سبتمبر، في موسكو وداغستان وإنغوشيا، وموردوفيا وأوسيتيا الشمالية وأودموريتيا، وكراسنودار وكراسنويارسك وخاباروفسك، وفلاديمير وكيميروفو وليبيتسك، ونوفوسيبيرسك وأوريول وبينزا، وروستوف وسمولينسك وتفير.

وفي المحصلة تمت مصادرة 149 قطعة من الأسلحة النارية من الإنتاج المحلي والأجنبي، من التداول غير القانوني.

ФСБ задержала в 18 регионах России 48 подпольных оружейников, у них изъято 149 единиц огнестрельного оружия:https://t.co/w4G0EzDsHjpic.twitter.com/cMGBBmyl1p — ТАСС (@tass_agency) September 28, 2021

ومن بين المصادرات، بنادق آلية من طراز كلاشينكوف، وبنادق رشاشة قصيرة، ومسدسات حربية، بالإضافة إلى أكثر من 27 كلغم من المتفجرات (TNT، وبارود)، وقنابل يدوية، وأكثر من 12 ألف خرطوشة من عيارات مختلفة، وغيرها.

المصدر: تاس