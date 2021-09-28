مدفيديف يعلق على محاولات الشركات الرقمية التدخل في الانتخابات الروسية

قال دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إنه يجب أن تكون لدى روسيا "ترسانة كاملة" من التأثير للرد على محاولات الشركات المعلوماتية الأمريكية التدخل في الانتخابات الروسية.

وأضاف مدفيديف، الذي يتزعم حزب "روسيا الموحدة" في حوار مع قناة RT، أنه من الممكن التأثير على الشركات الرقمية العملاقة ليس فقط من خلال تقييد وتجميد وإبطاء عملها وفرض الغرامات المالية عليها، بل ومن خلال منع نشاطها بالكامل.

وأشار مدفيديف، إلى أنه حتى في الولايات المتحدة يتم في الوقت الراهن، تبني معايير حكومية في مثل هذه الحالة بدلا من معايير الشركات، ونفس العمليات تجري في أوروبا.

وقال مدفيديف: "لقد رأوا أنه بهذه الطريقة يمكن إدارة الحملات الانتخابية الأجنبية، والتأثير على سبيل المثال، على مزاج الناس".

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في منتصف سبتمبر، ذكر فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة مجلس الدوما للتحقيق في وقائع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا، للصحفيين أن مجلس الدوما يعد حزمة من القوانين التي من شأنها تشديد المتطلبات تجاه الشركات الرقمية العملاقة. وسيكون ذلك بمثابة رد على انتهاكات هذه

الشركات للتشريعات الروسية.

المصدر: RT