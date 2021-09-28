جسر مشاة ينهار فوق سيارتين عابرتين في إقليم بيرم الروسي
Sputnik
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انهار جسر مشاة فوق سيارتين عابرتين في إقليم بيرم الروسي ما أسفر عن مقتل سائقيهما.
وذكرت القناة، أن الحادث وقع على طريق السيارات الفيدرالي R-242 "بيرم – يكاتيرينبورغ".
وأشارت إلى أن سبب الانهيار، كان خطأ أحد السائقين على الطريق المذكور. لم يقم سائق شاحنة قلابة بخفض هيكلها إلى المستوى المطلوب، مما أدى إلى ارتطامها بالمعبر وانهياره. ووقعت تحت الأنقاض كذلك خلال الحادث سيارة ميكروباص، كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما تسبب بمقتل سائقها. وأسفر الحادث كذلك عن مقتل سائق الشاحنة.
في الوقت الراهن، لا يزال الطريق مغلقا. وتحقق شرطة المرور في ملابسات الحادث.
المصدر: نوفوستي
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