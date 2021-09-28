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مصرع 3 أطفال في حريق بمبنى سكني في مقاطعة سمارا الروسية

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مصرع 3 أطفال في حريق بمبنى سكني في مقاطعة سمارا الروسية
Sputnik
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قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة سمارا إن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم في حريق شب في مبنى سكني في بلدة أولغينو في المقاطعة.

وأضافت المديرية في بيان على موقعها الإلكتروني أنه تم بسبب الحادث، إجلاء 24 شخصا من بيوتهم.

وأشار البيان، إلى أن قسم الإطفاء تلقى في الساعة الثانية عشرة و16 دقيقة ليلا، إشارة حول إندلاع حريق في مبنى سكني بحي بيزنمشوسكي ببلدة أولغينو، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء ومجموعات الإنقاذ إلى مكان الحادث.

وتم اجلاء 24 شخصا من المبنى. لكن الحريق أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال (طفلتان من مواليد 2021 و 2014، وطفل من مواليد 2018).

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ووفقا للبيانات الأولية، اشتعلت النيران في إحدى الشقق في الطابق الأول من المبنى.

وبحلول الساعة 01.18 من يوم الثلاثاء، تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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